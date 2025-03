BAFTA Game Awards 2025 adayları belli oldu! Hangi oyunlar var?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:16

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:16

Bu yıl 8 Nisan'da düzenlenecek olan BAFTA Games Awards 2025'te farklı kategorilerde yüzlerce oyun bizleri karşılıyor. Hatırlatmak gerekirse 2024 yılının son günlerinde yapılan The Game Awards 2024'te pek çok oyun duyurulmuş, en iyi oyun ödülünün kazananı ise Astro Bot'un olmuştu. BAFTA ödüllerinde de en iyi oyun kategorisinde Astro Bot karşımıza çıkıyor.

En iyi oyun kategorisinde; Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Helldivers 2, Thank Goodness You’re Here!, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bizleri karşılıyor.

Öne çıkan diğer kategorilerin bazıları ise şöyle;

En iyi animasyon kategorisinde; Astro Bot, Call of Duty: Black Ops 6, LEGO Horizon Adventures, Senua’s Saga: Hellblade II, Thank Goodness You’re Here!, Warhammer 40,000: Space Marine 2 yer alıyor.

En iyi çıkış yapan oyun kategorisinde; ANIMAL WELL, Balatro, Pacific Drive, Tales of Kenzera: ZAU, Thank Goodness You’re Here!, The Plucky Squire.

En iyi gelişen oyun kategorisinde; Diablo IV, Final Fantasy XIV Online, No Man’s Sky, Sea of Thieves, Vampire Survivors, World of Warcraft.

En iyi aile oyunu kategorisinde; Astro Bot, Cat Quest III, LEGO Horizon Adventures, Little Kitty, Big City, Super Mario Party Jamboree, The Plucky Squire.

En iyi oyun tasarımı kategorisinde; ANIMAL WELL, Astro Bot, Balatro, Helldivers 2, Tactical Breach Wizards, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

En iyi çok oyunculu oyun kategorisinde; Call of Duty: Black Ops 6, Helldivers 2, LEGO Horizon Adventures, Super Mario Party Jamboree, TEKKEN 8, Warhammer 40,000: Space Marine 2.

En iyi müzik kategorisinde; Astro Bot, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Star Wars Outlaws.

En iyi anlatı kategorisinde; Black Myth: Wukong, Dragon Age: The Veilguard, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Senua’s Saga: Hellblade II, Still Wakes the Deep.

Oyun kategorilerinin tamamı için BAFTA Game Awards 2025'in internet sitesine bakabilirsiniz.