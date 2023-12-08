The Game Awards 2023: Duyurulan her şey

Yayınlanma: 08.12.2023 - 09:12

Güncelleme: 08.12.2023 - 09:30

The Game Awards 2023'te yılın oyunu ve pek çok ödülün de sahibi olan Baldur's Gate 3, beklentileri karşıladı. Oyun zaten yılın en çok beğenilen ve konuşulan oyunu olmuştu. Starfield başarısızlığının ardında Baldur's Gate 3, oyuncular tarafından beklenenden de iyi karşılanmıştı. Alan Wake 2 ise ödül töreninin bir diğer yıldızı olurken, Capcom'dan, Hideo Kojima'dan ve God of War Ragnarok'un yeni DLC'sinden haberler geldi.

MONSTER HUNTER WILDS 2025'TE GELİYOR

Capcom'un Monster Hunter Wilds'ı 2025 yılında PC başta olmak üzere PlayStation 5, Xbox Series X ve S için geliyor. Tanıtım fragmanında çöl ve ilginç uçan araçlar ve canavarlar gördük. Serinin 10 milyonun üzerinde oyuncuya ulaşması ise popülerliğini artırmıştı. Öte yandan yeni oyunun ne zaman geleceği de merak konusuydu.

XBOX PROJESİ ORTAYA ÇIKTI: HIDEO KOJIMA İMZALI OD'DAN FRAGMAN

Fragman 3 karakterin konuşmalarıyla sürüyor. Oyun hakkında ayrınıtlı bilgi vermeyen bu fragman yine de heyecanlandırmaya yetiyor. OD adının verildiği bu Xbox oyunu olması beklenen yapımda ilginç olan hem oyun hem de bir film olması. Bu oyunseverlerin daha önce görmediği bir şey.

Projede; Sophia Lillis, Hunter Schafer ve Udo Kier yer alıyor.

OD( Overdose-Aşırı Doz) Fragmanı

God of War Ragnarok için ücretsiz DLC çıkıyor. Duyurulduğu kadarıyla 12 Aralık 2023'te sunulacak.

için ücretsiz DLC çıkıyor. Duyurulduğu kadarıyla 12 Aralık 2023'te sunulacak. Dishonored ve Deathloop gibi oyunların geliştiricisi Arkane Stüdyo'dan yeni bir Blade oyunu geliyor. Burada Marvel ile ortaklık kuruluyor.

gibi oyunların geliştiricisi Arkane Stüdyo'dan yeni bir oyunu geliyor. Burada Marvel ile ortaklık kuruluyor. SEGA beş yeni oyun geliştirdiğini duyurdu.

Embark Stüdyo imzalı The Finals ise Game Awards'ın hemen ardından Steam'de ücretsiz bir şekilde yer alıyor. Oyun çok oyunculu ve nişancı oyunu, PC için sunuldu.

ise Game Awards'ın hemen ardından Steam'de ücretsiz bir şekilde yer alıyor. Oyun çok oyunculu ve nişancı oyunu, PC için sunuldu. No Man's Sky geliştiricisi Hello Games, yeni oyununu gösterdi. No Man's Sky'da gezegenleri fethetmeyi vadeden geliştirici, Light No Fire'da Dünya'ya geri dönüyor ve ilk oyundaki hatalardan ders çıkartmış gibi görünüyor. Bu oyunun çevrim içi olacağı ve çok oyunculu şekilde tasarlandığı söyleniyor.

Dünya'ya geri dönüyor ve ilk oyundaki hatalardan ders çıkartmış gibi görünüyor. Bu oyunun çevrim içi olacağı ve çok oyunculu şekilde tasarlandığı söyleniyor. Final Fantasy XVI için DLC açıklandı. Echoes of the Fallen (bugün çıkıyor) ve The Rising Tide (2024).

için DLC açıklandı. (bugün çıkıyor) ve (2024). As Dusk Falls, 7 Mart 2024'te PS4 ve PS5 için geliyor.

Last Sentinel

Zenless Zone Zero

Space Marine 2

Mecha Break Gets A Flashy Combat

The First Descendant-2024'te geliyor

Exoborne, kıymet sonrası ABD'de geçen bir açık dünya oyunu olarak gösterildi.

The First Berserker: Khazan

Rise of the Ronin- Mart 2024'te çıkıyor

Skull and Bones

Fragmanları gelen/gelecek ve duyurusu yapılan diğer oyunlar: