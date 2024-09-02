Baldur’s Gate 3'e büyük güncelleme geliyor
Oyuncular tarafından çok sevilen ve geçen yıla damgasını vuran Baldur's Gate 3'e devasa bir güncelleme geliyor.
Larian Studios imzalı oyun geçen yıl verilen en prestijli oyun ödüllerini kazanmıştı. Halen sevilen ve oyuncular tarafından oynanan Baldur's Gate 3 için yeni bir güncelleme sunulacak.
GEÇEN YILIN EN SEVİLEN OYUNUNA GÜNCELLEME
Baldur's Gate 3'e gelecek yeni güncelleme ilk etapta PC tarafı için sunulacak.
Bu güncelleme ile oyuna yeni kötü sonlar ekleniyor. Sinematik tarafına da yeni aksiyonlar ekleniyorken, resmi mod desteği ve iyileştirmeler de bu güncelleme ile geliyor.
Oyun için ilerleyen güncellemelerde çapraz platform desteğinin sunulması ve fotoğraf modunun eklenmesi bekleniyor.
Baldur's Gate 3 haberleri Baldur's Gate 3 oyun haberleri Baldur's Gate 3 Xbox haberleri Yılın oyunu Baldur's Gate 3 haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti
- Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı