Baldur’s Gate 3'e büyük güncelleme geliyor

Oyuncular tarafından çok sevilen ve geçen yıla damgasını vuran Baldur's Gate 3'e devasa bir güncelleme geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:23
Baldur’s Gate 3'e büyük güncelleme geliyor
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Larian Studios imzalı oyun geçen yıl verilen en prestijli oyun ödüllerini kazanmıştı. Halen sevilen ve oyuncular tarafından oynanan Baldur's Gate 3 için yeni bir güncelleme sunulacak.

GEÇEN YILIN EN SEVİLEN OYUNUNA GÜNCELLEME

Baldur's Gate 3'e gelecek yeni güncelleme ilk etapta PC tarafı için sunulacak. 

Bu güncelleme ile oyuna yeni kötü sonlar ekleniyor. Sinematik tarafına da yeni aksiyonlar ekleniyorken, resmi mod desteği ve iyileştirmeler de bu güncelleme ile geliyor. 

Oyun için ilerleyen güncellemelerde çapraz platform desteğinin sunulması ve fotoğraf modunun eklenmesi bekleniyor. 


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