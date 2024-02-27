Geçen yılın oyunu Baldur's Gate 3 kaç adet sattı?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:24

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:24

Yılın en iyi oyunundan tutun da pek çok oyun kategorisinde ödüle layık görülen Baldur's Gate 3, Larian Studios imzalı olarak satışa çıkmıştı. Geçen yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Baldur's Gate 3, yeni açıklandığı kadarıyla 10 milyon adet satmayı başardı.

10 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Larian Studios'un yayın direktörü Michael Dawes X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara göre oyunun 10 milyon oyuncuya ulaştığını müjdeledi.

Oyun, sadece PC'ye değil konsollar için de mod desteğine kavuşacak.

Baldur's Gate 3'ün Steam'deki en yüksek çevrim içi oyuncu sayısı ise kayıtlara 875 bin 343 olarak geçmişti.

