Baldur's Gate 3 Xbox tarafı için de geliyor
Baldur's Gate 3'ün geliştirici stüdyosunun yaptığı açıklamaya göre oyun bu yıl bitmeden gelecek.
Bu yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Baldur's Gate 3 için yeni bir müjde geldi. Oyun sadece PC tarafı için gelmişti ve konsol tarafı içinse ne zaman geleceği belirsizdi. Geliştirici stüdyonun yeni yaptığı açıklamay göre oyun 6 Eylül'de PlayStation 5 ve macOS için geliyor. Xbox tarafına da geleceği söylenen oyun için burada net bir çıkış tarihi yok ancak bu yıl bitmeden gelecek.
Oyunun PlayStation'a gelip Xbox için gelmemesinin ya da gecikmesinin asıl nedeni Microsoft'un Series S ve Series X'te özellik eşitliğine sahip oyunlarla ilgili kuralları.
Microsoft burada konsollarına gelecek oyunların hem Series S hem de Series X için aynı özellikleri sunmasını istiyor. Bu sebeple her oyun Xbox tarafına gelemeyebiliyor ya da gelmesi uyumlu hale getirilme kaygısıyla erteleniyor.
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