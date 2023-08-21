200 bin TL'nin üzerinde iPhone 15 Pro ve Galaxy Z Flip 5!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:53

Güncelleme: 21.08.2023 - 14:59

Akıllı telefonları ve özellikle iPhone'ları altın, elmas ve değerli taşlarla bezeleyen Caviar, yeni koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyon Barbiecore olarak adlandırılıyor ve iPhone dışında Galaxy Z Flip 5 ve akıllı saati de içeriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi koleksiyondaki cihazların tamamı pembe ve şık taşlarla süslenmiş durumda.

200 BİN TL'LİK iPHONE TASARIMI

Daha piyasaya çıkmasalar da iPhone 15 Pro ve Galaxy Z Flip 5 modelleri için duyurusunu yapan şirket, yılın konusu haline gelen Barbie'yi tasarımlarına taşıdı. iPhone 15 Pro için deri ayrıntılarına sahip bir kılıf tasarlayan şirket, işleme tarafında 49 yakut ekledi. Arka tarafta topuklu ayakkabı detayına yer verilen tasarımda bir diğer dikkat çeken şeyse 61 Swarovski taşının eklenmesi oldu. Akıllı telefon böylece parıl parıl parlayacak. Bunların yanında telefonda 24 ayar altın da yer alacak.

Galaxy Z Flip 5 modelinde ise direkt Barbie yazısı kendini belli ediyor ve ona şaşırtmayacağı gibi pembe bir ponpon eşlik ediyor. Alt kısımında ise yine değerli taşlar ve altın işleme yer alıyor.

Apple Watch Series 9 ise altın kaplama bir tasarımla bizleri karşılıyor. Rose Gold PVD yer alan saatte, özel tasarım detaylar ve paslanmaz çelik gövde yer alıyor. Kayış tarafında pembe kullanılan cihaz telefonlara nazaran daha sade.

Galaxy Z Flip 5'in bu özel versiyonu 8 bin 560 dolardan, iPhone 15 Pro 7 bin 990 dolardan ve Apple Watch Series 9 da bin 900 dolardan satışa çıkacak.