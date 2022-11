Samsung cihazlar Android 14'e beklenenden daha hızlı kavuşacak

21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:43

Samsung cihazlarına güncellemeleri hızlı bir şekilde dağıtmasıyla dikkat çekti. Özellikle Android 13 güncellemesini dağıtma konusunda elini çabuk tutan Samsung, şimdi de Android 14 güncellemesi için vites artırdı.

SAMSUNG ANDROID 14 GÜNCELLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Samsung, Pixel serisi telefonlarının ardından bazı telefon modelleri ve tabletleri için de Android 13'ü getirdı. Bu sayede şirket kullanıcılarının Android 14'e çok daha hızlı kavuşmasını sağlayacak.

Android 13'ün yayınlanmasının ardından Samsung, hem akıllı telefonlarına hem de tabletlerine yazılım güncellemesini hızla dağıtmaya başladı.

Şirket yakın zaman önce basın açıklaması paylaştı. Bu basın açıklamasında One UI 5.0’ın ürün kitaplığına genişletilmesi de vardı. Samsung, One UI 5.0’ın faydaları ve Galaxy S, Z ve A cihazları için sürüm programından bahsettiği gönderi duyurusunda One UI 5.0’ın dağıtımının hem hız hem de kapsam açısından başarılı sonuçlar ortaya çıkarttığının altını çizdi.

Google ile olan iş birliğini güçlendirdiğini aktaran Samsung, bu kapsamda Android 14'ün çok daha kısa sürede kullanıcılara ulaşmasını sağlamak istiyor.