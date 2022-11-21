Samsung cihazlar Android 14'e beklenenden daha hızlı kavuşacak
Samsung, Android 13 güncellemesini hızlı bir şekilde dağıtmakta başarılı oldu. Şirketin şimdiki hedefi Android 14'ü daha hızlı kullanıcılara ulaştırmak.
Samsung cihazlarına güncellemeleri hızlı bir şekilde dağıtmasıyla dikkat çekti. Özellikle Android 13 güncellemesini dağıtma konusunda elini çabuk tutan Samsung, şimdi de Android 14 güncellemesi için vites artırdı.
SAMSUNG ANDROID 14 GÜNCELLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Samsung, Pixel serisi telefonlarının ardından bazı telefon modelleri ve tabletleri için de Android 13'ü getirdı. Bu sayede şirket kullanıcılarının Android 14'e çok daha hızlı kavuşmasını sağlayacak.
Android 13'ün yayınlanmasının ardından Samsung, hem akıllı telefonlarına hem de tabletlerine yazılım güncellemesini hızla dağıtmaya başladı.
Şirket yakın zaman önce basın açıklaması paylaştı. Bu basın açıklamasında One UI 5.0’ın ürün kitaplığına genişletilmesi de vardı. Samsung, One UI 5.0’ın faydaları ve Galaxy S, Z ve A cihazları için sürüm programından bahsettiği gönderi duyurusunda One UI 5.0’ın dağıtımının hem hız hem de kapsam açısından başarılı sonuçlar ortaya çıkarttığının altını çizdi.
Google ile olan iş birliğini güçlendirdiğini aktaran Samsung, bu kapsamda Android 14'ün çok daha kısa sürede kullanıcılara ulaşmasını sağlamak istiyor.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- İstiklal Caddesi'nde 'bombalı paket şakası' iddiası
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı
- Matrah uyanıklığı
- Protokolde yeni ayrıntılar ortaya çıktı