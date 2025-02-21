Batarya ömrünü uzattığı söylenen ipucu gerçekten işe yarıyor mu?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:41

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:41

Pek çok farklı uygulama, internet sitesi ve cihaz son yıllarda renklerin yerini değiştirerek beyaz üstüne koyu metin yerine, koyu bir arka plan üzerinde beyaz metin olmasını sağlayan karanlık modu kullanıma sunuyor.

Bu mod kısmen estetiği ama aynı zamanda da cihazın ekranda daha az ışık kullanmasını gerektirerek batarya tasarrufu sağlaması gibi çeşitli şekillerde pazarlanıyor. Karanlık modu kullanmak genellikle güç kullanımını azaltarak cihazın batarya süresini uzatmanın basit bir yolu olarak tanıtılıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre BBC'nin yeni araştırması, kullanıcıların bunun yerine daha karanlık ekranı dengelemek için cihazlarının parlaklığını artırma eğiliminde olduğuna, bu enerji tasarruflarını boşa çıkardığına ve aslında muhtemelen daha fazla batarya kullandığına işaret ediyor.

BBC araştırmacıları çalışmadaki katılımcılara BBC Sounds internet sitesini hem karanlık hem de aydınlık modda göstererek onlardan rahat edene kadar parlaklığı artırmasını istedi. Kullanıcıların yüzde 80'inin karanlık mod versiyonunda parlaklığı kayda değer derecede daha fazla artırdığını tespit ettiler.

Araştırmacılar bunun, iklim üzerindeki yüklerini azaltmak ya da sadece bataryalarının daha uzun süre çalışmasını sağlamak isteyenler için yapılacak bir şey olmadığı anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor. Örneğin parlaklığı düşük tutmak hâlâ daha az enerji kullanılmasını sağlıyor.

Bulguların açıklandığı makalede, çalışmanın daha geleneksel LCD ekran kullanılarak yapıldığı da belirtiliyor. Karanlık modun son zamanlardaki popülaritesinin bir kısmı, siyah tonları daha az enerji kullanarak gösterebilen OLED ekranların ortaya çıkıp geniş çapta benimsenmesinden geliyor.