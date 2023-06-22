Bayram izninizde oynayabileceğiniz aksiyon RPG oyunları

Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:06

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:06

Bu sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Bu sürede birçok kişi tatil planı yaparken bazıları ise evde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Evde olmayı planlayan oyun severler için oyunfor.com tarafından en iyi aksiyon RPG oyunları belirlendi.

Bayram tatilinizde vakit geçirmek için oynayabileceğiniz en iyi aksiyon RPG oyunları ise şöyle:

Diablo IV

Uzun süredir beklenen Diablo serisinin yeni oyunu Diablo IV geçen haftalarda çıkış yaptı. Birçok oyuncu tarafından oynanan oyunda kullanıcılar Lilith’i yenmeye çalışıyor. Diablo IV uzun oyun süresi, yeni karakterleri ve atmosferi ile oyuncuların bayram tatilinin güzel geçmesini sağlayacaktır.

Lost Ark

Aksiyon RPG'lerin arasında en popüler oyunlardan biri olan Lost Ark görsel efektleri ile ön plana çıkıyor. Yine Diablo gibi oyun kullanıcılara uzun oynama süresi sunuyor.

Path of Exile

Diablo'nun bedava hali olarak adlandırılan 2013 yılında çıkan Path of Exile aksiyon RPG türünün en popüler oyunları arasında yer alıyor.

Darksiders: Genesis

Çıkışının üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen Darksiders: Genesis’in kendine has görsel dili sayesinde hâlâ dikkat çekiyor. Detaylar yerine aksiyona daha çok odaklanan oyun, rahat oynanış özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Baldur’s Gate 3

Şu anda Steam’de erken erişimde olan ve Ağustos ayında çıkması planlanan oyun, efsanevi Baldur’s Gate serisinin en yeni üyesi. Meraklılarının uzun bir süredir beklemekte olduğu bu oyunu ARPG’den çok RPG olarak nitelendirebiliriz. Oyun diğer ARPG oyunlarına göre daha büyük bir senaryoya ve detaylı oynanış mekaniğine sahip.

Warhammer: Chaosbane

Büyük bir evrene ev sahipliği yapan Warhammer, onlarca farklı oyunla uzun süredir PC ve konsol oyuncularıyla buluşuyor. Chaosbane de ARPG türündeki en iyi Warhammer oyunu olarak hayranlar tarafından nitelendiriliyor.