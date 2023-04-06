Tuvaletin duvarını delip 500 bin dolarlık iPhone çaldılar
ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen hırsızlar, 500 bin dolar değerinde iPhone çaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi.
Lynnwood Polisi'nden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi.
Apple mağazası çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde iPhone'lardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde farkettiklerini söyledi.
Seattle Coffee Gear CEO'su Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin Alderwood Mall konumuna girdiğini ve Apple mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.
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