iOS desteği kesilecek iPhone modelleri belli oldu
Teknoloji devi Apple ilerleyen günlerde yeni işletim sistemi iOS 17'yi tanıtacak. İşletim sisteminin tanıtımından önce iOS 17 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, yeni işletim sistemini yayınlamaya hazırlanıyor.
Yayınlanacak olan güncelleme ile bazı telefonların işletim sistemi desteği sona erecek. iOS 17 güncellemesini alamayacak telefonlar ise belli oldu.
İddiaya göre, işlemci olarak A11 Bionic çip ve daha eski sürümleri kullanan cihazlar iOS 17 işletim sistemi desteği alamayacak.
Ancak A10 Fusion çipli, 6. nesil ve 7. nesil iPad modelleri bu durumdan istisna sayılacak.
Öte yandan A10X Fusion çipli 12.9 inç iPad Pro ve 2. nesil 10.5 inç iPad Pro'da işlemcileri eski olmasına rağmen iOS 17 güncellemesi alacak.
5 Haziran'da gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 17'nin özellikleri ise henüz ortaya çıkmadı.
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