Beklenen gelişme: GPT-5 için başvuru yapıldı
Dünyanın konuştuğu ChatGPT'nin kurucu şirketi OpenAI yeni bir ticari marka başvurusu yaptı.
ChatGPT belki de 2023 yılının en çok konuşulan teknoloji gündem konusu haline geldi. Pek çok şirket bünyesine dahil etmeye çalıştığı yapay zeka aracı, söz konusu algoritmayla neler yapılabileceğini de gözler önüne sermiş oldu. ChatGPT'yi geliştiren şirket OpenAI, ise yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu ve GPT-5'in yolda olabileceği ihtimallerini artırdı.
Ortaya çıkan belgelerde GPT-5 markası için başvuru 18 Temmuz'da yapılmış. Belgede dikkat çeken detay ise yeni bir dil modelini kullanmak için indirilebilir bilgisayar yazılımı ibaresine gönderme yapılması.
Doğal dil işleme, üretme, anlama ve analiz etme gibi özelliklerin de vurgulandığı belgede aynı zamanda insanın konuşma ve yazma yeteğinin yapay üretimi de yer aldı.
Bu marka başvurusu aynı zamanda şirketin daha önce yaptığı başvurulardaki dille örtüşüyor. Yine de uzmanlara göre GPT-5 hemen piyasaya sürülmeyecek. Zaten GPT-4 bu yılın mart ayında piyasaya sürüldü ve daha çok gelişmesi gerekiyor.
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