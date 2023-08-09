Netflix, iOS kullanıcıları için yeni bir şeyler deniyor

Netflix, iOS cihazlarda beğenme butonlarını doğrudan içeriklerin içine taşıdı. Şu anda iOS cihazlara gelen özellik, diğerlerine ne zaman sunulacak bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 00:05
Netflix, iOS kullanıcıları için yeni bir şeyler deniyor
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Popüler içerik platformu Netflix, normalde yerleşik olarak ana sayfasında sunduğu beğenip, beğenmeme butonlarını iOS uygulamasında doğrudan video oynatıcı içinde sunlaya başladı. Bildiğiniz üzere platformda 'beğendim', çok beğendim' ya da 'beğenmedim' gibi butonlar yer alıyor. Bir filmi ya da diziyi beğenip beğenmediğinizi gösteren bu butonlar bir süredir sunuluyor.

Burada gösterilen tercihler Netflix algoritmasının size sunacağı içeriklerin belirlenmesinde kullanılıyor. 

Öte yandan burada bir içerik fazla kişi tarafından beğenilmişse 'en çok beğenilen' etiketine kavuşuyor. Yeni yapılan değişiklikte ise Netflix'in iOS uygulamasında bu derecelendirmenin direkt film ya da dizi oynatıcısının içine taşındığı görülüyor.

Yapılan açıklamada ise özelliğin Android kullanıcılarına daha sonra geleceği aktarıldı.


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