Netflix, iOS kullanıcıları için yeni bir şeyler deniyor
Netflix, iOS cihazlarda beğenme butonlarını doğrudan içeriklerin içine taşıdı. Şu anda iOS cihazlara gelen özellik, diğerlerine ne zaman sunulacak bilinmiyor.
Popüler içerik platformu Netflix, normalde yerleşik olarak ana sayfasında sunduğu beğenip, beğenmeme butonlarını iOS uygulamasında doğrudan video oynatıcı içinde sunlaya başladı. Bildiğiniz üzere platformda 'beğendim', çok beğendim' ya da 'beğenmedim' gibi butonlar yer alıyor. Bir filmi ya da diziyi beğenip beğenmediğinizi gösteren bu butonlar bir süredir sunuluyor.
Burada gösterilen tercihler Netflix algoritmasının size sunacağı içeriklerin belirlenmesinde kullanılıyor.
Öte yandan burada bir içerik fazla kişi tarafından beğenilmişse 'en çok beğenilen' etiketine kavuşuyor. Yeni yapılan değişiklikte ise Netflix'in iOS uygulamasında bu derecelendirmenin direkt film ya da dizi oynatıcısının içine taşındığı görülüyor.
Yapılan açıklamada ise özelliğin Android kullanıcılarına daha sonra geleceği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Kocaeli'de patlamada yaralanan işçi yaşananları anlattı
- İstanbul'da simit ve suya dev zam
- Görüntüleri çeken isim Cumhuriyet’e konuştu
- İstiklal'de dolar saçanların kimler olduğu ortaya çıktı