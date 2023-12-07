iPhone kullananlara uyarı; kilit modu sizi kurtarmayabilir

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:50

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:50

Apple'ın sunduğu güvenlik önlemlerinden biri de kilit modu. Bunu açan kullanıcılar ekstra bir bariyer ile karşılaşıyor ve oldukça sıkı bir protokolü kabul ediyor. Kullanıcıyı gelişmiş ya da daha farklı siber saldırılara karşı korumayı amaçlayan bu güvenlik önlemine yönelik yeni bir araştırma yayınlandı.

Jamf Threat Labs tarafından fark edilen yeni dolandırıcılıkta, söz konusu kötü amaçlı yazılım kullanıcıyı kilit modunu çalıştırdığını zannetmesine neden oluyor ancak, bu yalnızca görseldir. Söylendiği kadarıyla güvenliği ihlal edilmiş bir iPhone'da bunu fark eden araştırmacılar, kilit modunun tamamen korucu olmadığının unutulmaması gerektiğini aktarıyor.

Bunun bir kusur ya da iOS'taki güvenlik açığından da kaynaklanmadığının da özellikle altı çiziliyor.

iOS kullanan iPhone'lar, Android cihazlara göre çok daha güvenli olsalar da bazı güvenlik açıkları, kötü amaçlı yazılımların cihaza bulaşmasına neden olabiliyor.

Jamf Threat Labs'in de aktardığı şey sahte iPhone kilit moduna karşı dikkatli olunması gerektiği. Bu geliştirilen teknik yalnızca kötü amaçlı yazılımın olduğu cihazda çalışıyor. Kilit modunun burada saldırıları tamamen önleyen ya da kötü amaçlı yazılımları engelleyen değil halihazırda bunların telefona girmesini zorlaştıran bir yapı üzerine kurulu olduğu aktarılıyor. Yani telefonunuza kötü amaçlı yazılım yüklenmişse kilitt modunun burada pek bir işlevi kalmıyor.