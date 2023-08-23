Uzun zamandır beklenen Starfield için fragman paylaşıldı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:16

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:16

Oyunseverlerin keşfedebileceği binin üzerinde gezegenin yer alacağı Starfield için farklı platformlarda farklı desteklerin sunulacağı ortaya çıkmıştı. Bunun akabinde oyunun oynanış dinamiklerinin yer aldığı bir video sızdırılmıştı.

Oyunun 40 dakikalık oyanınış videosunun sızdırılmasının ardından oyunun resmi fragmanı geldi.

OYUNUN RESMİ FRAGMANI:

New Atlantis'in yer alacağı oyun sanat, görev ve yapılar açısından dikkate değer noktalara sahip olacak ve NPC açısından da zengin olacak. Yer çekimi dinamiklerinin her gezegende farklı olacağı oyunda uzay gemisi de satın alınabilecek.

Bu uzay gemilerini aynı zamanda özelleştirebileceksiniz. Karakterlerde yer alacak fiziksel özellikleri de Sims gibi adete ince eleyip sık dokuyabileceksiniz. Oyunun standart sürümü 899 TL olacakken, premium sürüm 1.299 TL, Xbox mağazasında ise sırasıyla 1.150 TL ve 1.600 TL karşımıza çıkacak.