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Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi ilk kez bir insana yerleştirildi

Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi ilk kez bir insana yerleştirildi

2.06.2025 23:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi ilk kez bir insana yerleştirildi

Nöroteknoloji geliştikçe şirketlerin sunduğu teknolojiler de çeşitleniyor. Paradromics tarafından geliştirilen beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi ilk kez bir insana başarıyla yerleştirildi.

Nöroteknoloji girişimi olan Paradromics, beyin-bilgisayar arayüzünü ilk kez bir insana  yerleştirdiğini duyurdu. Hastanın beynine 20 dakikalık bir süre için yerleştirilen cihaz, güvenle hastanın beyninden çıkartıldı. Başarıyla çıkartılan cihaz, bu sayede insan beynine güvenli bir şekilde yerleştirilebileceğini de kanıtladı. 

KLİNİK DENEME İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kronik hastalıklara sahip ya da bazı yetilerini kaybetmiş insanların daha iyi yaşam sürmeleri için beyni çip yerleştirme çalışmaları yapılıyor. Konu hakkında en ünlü girişimlerden biri olan Neuralink, başarılı sonuçlarını daha öncesinde yayınlamıştı. 

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Paradromics de gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntılarını paylaştı. 14 Mayıs'ta Michigan Üniversitesinde epilepsi tedavisi gören bir hastaya uygulanan cerrahi işlemle beyne yerleştirilen cihaz, sinirsel aktiviteyi de başarıyla kaydetti.

Paradromics, yılın ilerleyen aylarında teknolojinin insanlarda uzun vadeli güvenliğini ve kullanımını inceleyecek bir klinik deney başlatmayı planlıyor.

Paradromics kurucusu ve CEO’su Matt Angle CNBC’ye verdiği bir röportajda şunları söyledi:

“Koyunlarda cihazımızın veri ve uzun ömürlülük açısından sınıfının en iyisi olduğunu gösterdik ve şimdi de insanlarla uyumlu olduğunu gösterdik. Bu gerçekten heyecan verici ve yaklaşan klinik denememiz için heyecan yaratıyor.”

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