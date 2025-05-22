Beyin sağlığını destekliyor, hafızayı güçlendiriyor: Unutkanlığa çare olan 8 mucize besin
22.05.2025 12:16:00
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Haber Merkezi
Unutkanlıkla mücadele etmek yalnızca zihinsel egzersizle değil, beslenme alışkanlıklarıyla da mümkündür. Peki, sağlıklı beslenmeyle güçlü bir hafızaya sahip olmak için beslenme listenize eklemeniz gereken gıdalar nelerdir? İşte, unutkanlığa çare olan 8 mucize besin...
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