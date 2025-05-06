Neuralink'in beyin çipi takılan ALS hastası video hazırladı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 22:26

Güncelleme: 06.05.2025 - 22:26

Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü sayesinde felçli kişilerin beyin sinyalleriyle bilgisayar kullanmak gibi şeyler yapmasına olanak sağlıyor. Halihazırda üç kişiye takılan çip en son Bradford Smith'in beynine yerleştirilmişti. Smith, çipin takıldığı ilk amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastasıydı. Bir motor nöron hastalığı olan ALS, zaman içinde kas kontrolü ve konuşma kaybına yol açıyor.

YAPAY ZEKA SAYESİNDE KENDİ SESİNİN BİR VERSİYONU OLUŞTURULDU

Independent Türkçe'nin aktardığına göre hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Smith ise Neuralink'in beyin çipi sayesinde bu becerisini bir dereceye kadar geri kazandı. Smith'in eski kayıtları kullanılarak yapay zeka yardımıyla sesinin sentetik bir versiyonu oluşturuldu. Böylece kendininkine benzeyen bir sesle iletişim kurabiliyor.

ALS hastası yakın zamanda YouTube'da bir video paylaşarak beyin implantını günlük yaşamında nasıl kullandığını gösterdi.

"Merhaba ben Brad Smith, dünyada Neuralink beyin implantı takılan üçüncü kişiyim" diye başlayan video şöyle devam ediyor:

Bu, Neuralink'le ve belki de bir beyin-bilgisayar arayüzüyle düzenlenen ilk video.

Smith geçen hafta yayımlanan videoda çip sayesinde bilgisayar imlecini kullandığını anlatıyor.

Smith ayrıca motor korteksindeki çipin sürekli düşünce akışını okumadığını, bunun yerine imleci nasıl ve nereye hareket ettirmek istediğini gösteren beyin sinyallerini yorumladığını belirtiyor.

Fare imlecini kontrol etmek için ilk başta elini kullandığını düşünmeyi denemiş ancak dilini hareket ettirip çenesini sıkmayı düşünmenin daha etkili olduğunu fark etmiş.

Musk biyografisinin yazarı Ashlee Vance'in önceki günlerde paylaştığı bir videoda Musk, Neuralink ekibinin Smith'in evine yaptığı ziyaret sırasında Smith'i arıyor.

Milyarder, "Umarım bu senin ve ailen için ezber bozan bir şey olur" diyor. Smith de çipin beynine yerleştirilmesinden dolayı heyecanlandığını dile getiriyor. Neuralink implantı, Smith'in çocuklarıyla video oyunları oynamasına da olanak sağlıyor. Vance'e konuşan Smith, "Buraya gelmek yıllarımı aldı ve hala ağlıyorum" diyor.