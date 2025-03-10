Beyin hasarlarında iyileşmenin anahtarı burun spreyi olabilir

Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:38

Güncelleme: 10.03.2025 - 23:38

Yeni bir araştırma, monoklonal antikor bazlı bir burun spreyinin farelerde travmatik beyin hasarı (TBI) sonrası iyileşmeyi desteklediğini buldu. Bu bulgu, gelecekte beyin sarsıntısı geçiren kişilerin sadece bir burun spreyi ile tedavi edilebileceği umutlarını artırıyor.

TRAVMATİK BEYİN HASARI SONRASI İYİLEŞMEYİ DESTEKLİYOR

TBI, beynin dış bir kuvvetle (örneğin, kötü bir müdahale veya sert bir yumruk) hasar görmesiyle oluşur. Bu durum, beynin özel bağışıklık hücreleri olan mikroglianın aktivasyonunu tetikler ve beyinde iltihabı teşvik eden moleküllerin üretimine yol açar. Vücudumuz, iyileşmeye yardımcı olmak için iltihaplanma üretir; ancak, bu iltihaplanma çok uzun sürerse, ciddi sorunlara yol açabilir.

Chip'te yer alan ayrıntılara göre baş yazar Saef Izzy, yaptığı açıklamada "Travmatik beyin hasarı, bilişsel gerileme dahil olmak üzere önde gelen ölüm ve sakatlık nedenlerindendir ve kronik iltihaplanma temel nedenlerden biridir. Şu anda travmatik beyin hasarının uzun vadeli etkilerini önleyecek bir tedavi yok" diyor. Izzy ve ekibi, nöroinflamatuar süreci hedef alan burun spreyi formunda mevcut bir antikoru kullanarak bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor.

Ekip, Foralumab olarak bilinen antikoru orta ila şiddetli TBI'lı fare modellerinde test etti. Sonuçlar, mikroglianın hasarlı hücrelerden kurtulma ve beynin doku bütünlüğünü onarma yeteneğini iyileştirdiğini ve iltihap etkilerini azaltan düzenleyici hücreleri aktive ettiğini gösteriyor. Foralumab ile tedavi edilen fareler, tedavi edilmeyenlere göre daha fazla iyileşme belirtisi gösterdi.

Bu bulgular umut verici olsa da, insanlarda aynı sonuçların görüleceği garanti değil. Hayvanlar üzerinde yapılan ilaç testleri, insanlara geçmeden önce çok önemli bir aşama olmasına rağmen, farklı türler farklı ilaçlara farklı tepkiler verebiliyor.

Çalışma, Nature Neuroscience dergisinde yayınlandı...