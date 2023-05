Maymunun zihni beyin-bilgisayar bağlantısıyla kontrol edildi

Çinli bilim insanları, bir maymunun zihnini kullanarak robotik bir kolu kontrol etmesini sağlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü oluşturduklarını iddia ediyor.

Henüz hakem değerlendirmesinde olan araştırma, Tianjin'deki Nankai Üniversitesi tarafından 5 Mayıs'ta yapılan bir duyuruyla açıklandı.

Araştırmacılar, tıpkı bu tür teknolojilerin diğer örneklerinde olduğu gibi, bu teknolojinin de bir gün uzuvlarını kullanamayan insanlara yardımcı olabileceğini savunuyor.

