Maymunun zihni beyin-bilgisayar bağlantısıyla kontrol edildi

Çinli bilim insanları, bir maymuna bağladıkları robotik kolu beyin-bilgisayar bağlantısı ile kontrol etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 07:50
Maymunun zihni beyin-bilgisayar bağlantısıyla kontrol edildi
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Çinli bilim insanları, bir maymunun zihnini kullanarak robotik bir kolu kontrol etmesini sağlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü oluşturduklarını iddia ediyor.

Henüz hakem değerlendirmesinde olan araştırma, Tianjin'deki Nankai Üniversitesi tarafından 5 Mayıs'ta yapılan bir duyuruyla açıklandı.

BİR GÜN UZUVLARINI KULLANAMAYAN İNSANLARA YARDIMCI OLMASI BEKLENİYOR

Araştırmacılar, tıpkı bu tür teknolojilerin diğer örneklerinde olduğu gibi, bu teknolojinin de bir gün uzuvlarını kullanamayan insanlara yardımcı olabileceğini savunuyor.

Chip'te yer verilen çalışmada bahsi geçen teknoloji, elektroensefalogram (EEG) sinyallerini, maymunun yiyeceği ağzına götürmesi için kullanabileceği robotik kola kontrol talimatlarına dönüştürüyor.

Teknoloji, kafatasındaki sagittal sinüs yoluyla doğrudan beynin motor korteksine giden şah damarındaki küçük bir açıklığa yerleştirilen özel bir reseptör kullanılarak çalışıyor. Diğer şirketler de son zamanlarda bu araştırmaya benzer beyin-bilgisayar arayüzleri üzerinde çalışıyorlar.

Teknik açıdan en etkileyici olmasa da en ünlü girişimlerden Elon Musk'ın Neuralink'inden gelmiş ve bir maymunun zihniyle Pong oyununu nasıl oynayabileceğini göstermişti.


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