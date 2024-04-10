Bilgisayar tarafında 2024 yılının ilk çeyreğinin lideri hangi marka?

Yeni açıklanan verilere göre bir kez daha Lenovo PC ve bilgisayar sevkiyatları konusunda lider olmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 01:44
Bilgisayar tarafında 2024 yılının ilk çeyreğinin lideri hangi marka?
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IDC tarafından yeni açıklanan verilere göre PC pazarının 2024 yılının ilk çeyrek lideri Lenovo oldu. 13,7 milyon sevkiyat ile liderlik koltuğuna oturan Lenovo'nun ardından 12 milyon sevkiyat ile ikinci sırada HP yer alıyor. 

DÜNYANIN EN ÇOK BÜYÜYEN MARKASI APPLE

Dell, 9,3 milyon sevkiyat ile üçüncü olurken, Apple 4,8 milyon sevkiyat ile dördüncü. Listede 3,7 milyon ile Acer, 3,6 milyon ile Asus da kendine yer buluyor. 2023 yılının ilk çeyreğine göre en çok büyüyen marka ise Apple oldu. 



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