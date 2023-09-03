Depolama alanı dolan bilgisayarlar artık sorun değil! İşte boşaltmanın yolları

Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:59

Güncelleme: 03.09.2023 - 11:00

Bilgisayarlarımız, zamanla depolama alanının dolmasıyla karşı karşıya kalabilirler ve bu durum performans kaybına yol açabilir. Depolama alanının dolduğu bir bilgisayar, dosyaların düzgün çalışmasını engelleyebilir ve işleri yavaşlatabilir. Peki bilgisayarlarda depolama alanı nasıl boşaltılır? Bilgisayar depolama alanı nasıl arttırılır? İşte depolama alanı dolan bir bilgisayarı boşaltmanın bazı yolları:

GEREKSİZ DOSYALARI SİLME

Bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları bulup silmek, depolama alanını açmanın en hızlı yoludur. Geçici dosyalar, önbellek dosyaları ve tarayıcı çerezleri gibi gereksiz dosyaları düzenli olarak temizlemek, bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağlar.

GEREKSİZ DOSYALAR NASIL SİLİNİR?

Başlat menüsünü açın ve "Disk Temizleme" yazın, ardından Disk Temizleme uygulamasını açın.

Sistem sürücünüzü (genellikle "C:" olarak adlandırılır) seçin ve "Tamam" düğmesine tıklayın.

Disk Temizleme, gereksiz dosyaları bulacak ve size neyi temizlemek istediğinizi soracaktır. Önbellek dosyaları, geçici dosyalar ve gereksiz yükleme dosyaları gibi seçenekleri işaretleyin ve "Tamam" düğmesine tıklayarak temizlemeyi başlatın.

KULLANILMAYAN PROGRAMLARI KALDIRMA

Bilgisayarınıza yüklediğiniz ancak artık kullanmadığınız programları kaldırmak, depolama alanınızı açmanın bir başka yoludur. Denetim Masası veya Ayarlar bölümünden yüklediğiniz programları kolayca kaldırabilirsiniz.

KULLANILMAYAN PROGRAMLAR NASIL KALDIRILIR?

Başlat menüsünü açın ve "Denetim Masası" yazın, ardından Denetim Masası'nı açın.

"Programları Kaldır" seçeneğini bulun ve tıklayın.

Kullanmadığınız programları listeden seçin ve "Kaldır" veya "Kaldır/Değiştir" seçeneğine tıklayarak kaldırın.

BÜYÜK DOSYALARI BULMA VE SİLME

Bilgisayarınızdaki büyük dosyaları bulup silmek, depolama alanını önemli ölçüde açabilir. Büyük video dosyaları, yedek dosyalar veya oyunlar gibi büyük dosyaları inceleyin ve gereksiz olanları silin.

BÜYÜK DOSYALAR NASIL BULUNUR?

Dosya Gezgini'ni açın ve sürücünüzü seçin (genellikle "C:" sürücüsü).

"Arama" çubuğuna "boyut: devasa" yazarak en büyük dosyaları listeleyin.

Büyük dosyaları inceleyin ve gereksiz olanları silin.

BULUT DEPOLAMA KULLANMA

Dosyalarınızı bulut depolama hizmetlerine yüklemek, bilgisayarınızın depolama alanını boşaltmanın başka bir yoludur. Dropbox, Google Drive veya OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerini kullanarak dosyalarınızı çevrimiçi olarak saklayabilirsiniz.

HARİCİ DEPOLAMA AYGITLARI KULLANMA

Harici bir sabit sürücü veya USB bellek kullanarak dosyalarınızı taşıyabilir ve bilgisayarınızın depolama alanını boşaltabilirsiniz. Bu, özellikle büyük medya dosyalarını saklamak için kullanışlıdır.

Depolama alanı dolan bir bilgisayarı boşaltmak, bilgisayarınızın performansını artırabilir ve verilerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olabilir. Yukarıdaki yöntemleri kullanarak, bilgisayarınızın depolama alanını verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.