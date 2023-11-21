Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Nasıl çiftleştikleri keşfedildi

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:51

Güncelleme: 21.11.2023 - 13:51

Lozan Üniversitesi'nden bilim insanları çalışmalarına, 2020'nin başlarında Hollanda'nın Castenray köyündeki St Matthias kilisesinin güvenlik kameraları tarafından kayda alınan görüntülerin kendilerine ulaştırılmasıyla başladı.

Bilimsel adıyla Eptesicus serotinus olan geniş kanatlı yarasaların çiftleşme anlarının yer aldığı görüntüleri izleyen bilim insanları, o anlar karşısında şaşırdıklarını dile getirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmacılardan Nicolas Fasel, memelilerde penetrasyon olmadan gerçekleşen çiftleşmeyi ilk kez belgelediklerini söyledi.

Bu konuda daha önce yapılan araştırmaların çoğunda, cinsel ilişkiye giren yarasaların yalnızca sırtı görülüyordu.

Hakemli bilimsel dergi Current Biology'de 20 Kasım'da yayımlanan araştırmaya göre, geniş kanatlı yarasalar orantısız derecede uzun penislerini kol işlevi görecek biçimde kullanıyor.

PENİSLERİNİN BOYUTU PENETRASYONU İMKANSIZ HALE GETİRİYOR

Ereksiyon halindeki geniş kanatlı erkek yarasaların penisleri, dişilerin vajina derinliğinden ve genişliğinden yaklaşık 7 kat daha büyük.

Bununla birlikte penislerinin ucunda kalp şeklinde bir baş bulunuyor.

Geniş kanatlı erkek yarasa penislerinin hem uzunluğu hem de şekli, cinsel penetrasyonu neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bu da geniş kanatlı yarasaların nasıl çiftleştiği sorusunu gündeme getirdi.

"Şans eseri bu yarasaların orantısız düzeyde uzun penislere sahip olduğunu gözlemledik" diyen Fasel, iki ihtimal üzerine düşündüklerini söyledi.

Yöntemlerden biri, köpeklerin penetrasyondan sonra birbirine kilitlenmesi gibi olabilir.

Araştırmacılar, diğer yöntemin de kuşların yaptığı gibi kloakal öpücükle çiftleşmek olabileceğini ancak memelilerde daha önce böyle bir davranışın görülmediğini söyledi.

Bilim insanları çalışmalarının devamında, 93'ü Hollanda'daki kiliseden, 4'ü Ukrayna Harkov'daki yarasa rehabilitasyon merkezinden gelen görüntüleri incedi.

VAJİNA'DAN İÇERİ GİRMİYORLAR

Araştırmada elde edilen bulgulara göre çiftleşme sırasında erkekler, penislerini dişilerin vajina dışına (vulva) temas ettirecek biçimde hareket ediyor.

Buna göre erkek yarasalar vajinadan içeri girmek yerine uzun penislerini ekstra bir kol gibi kullanarak dişinin koruyucu kuyruk zarını geriye itiyor.

Bilim insanları buna "temaslı çiftleşme" diyor.

Bu, bazı yönleriyle kuşların cinsel sıvı alışverişi için kullandıkları bir delik olan kloakalarını birbirlerine dokundurarak çiftleşme yöntemiyle benzerlik gösteriyor.

Araştırmacılar, geniş kanatlı yarasaların ortalama bir saat çiftleştiğini ve bu sürenin en fazla 13 saate kadar çıktığını belirtti.

Öte yandan çiftleşmenin ardından bazı dişi yarasaların karınlarında ıslaklık olduğunu gözlemleyen bilim insanları, bu durumun, erkeklerin spermlerini bırakma çabasını gösterdiğini ifade etti.

Ancak Fasel, spermin çiftleşme sırasında aktarıldığını doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.