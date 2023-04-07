Eski sevgilisinin düğün hediyesine bomba yerleştirdi!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:46

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:46

Hindistan'da yeni evli Hemendra Merawi ve kardeşi Rajkumar, Merawi'nin yeni eşinin eski sevgilisi tarafından hediye edilen bir ev sinema ses sistemini fişe taktıktan sonra öldü.



Polise göre, Merawi'nin karısı, çiftin evlenmesinden önce 33 yaşındaki otomobil tamircisi Sarju Markam ile romantik bir ilişki içindeydi. Merawi ortaya çıktıktan sonra Markam öfkelendi ve iddiaya göre Merawi ve eşi evlenme niyetlerini açıkladıktan sonra intikam almak için bir plan yaptı.

Merawi ve eşinin aileleri evliliği ayarladı ve Markam eski sevgilisini düğünü yapmaması için ikna etmeye çalıştı.

The Indian Express'in haberine göre, düğünden bir gün önce Markam eski sevgilisini aradı ve "Evleniyorsun ama asla mutlu olamayacaksın" dedi. Daha sonra Merawi'yi tehdit etti.

Bombayı bir ev müzik sisteminin içine sakladı ve yeni çifte düğün hediyesi olarak paketledi. Polis, Markam'ın bir arkadaşının onu mekana kadar götürdüğünü, adamın gizlice içeri girip kutuyu diğer hediye yığınlarının altına sakladığını söyledi.

Düğünden birkaç gün sonra Merawi ve erkek kardeşi müzik setini prize takıp açarak patlamayı tetikledi. Patlamanın etkisi, evin çatısını uçuracak ve duvarları yıkacak kadar güçlüydü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı.

Olayı araştıran yetkililer, Merawi'nin ailesini ve karısını hemen sorguladılar.Tüm işaretler Markam'ı gösteriyordu. Merawi'nin karısına göre, daha ayrılmadan önce Markam ile çalkantılı bir ilişkisi vardı. Markam'ın evli ve iki çocuklu bir adam olduğu bildirildi.



Markam'ın daha önce taş kırma fabrikasında çalıştığını ve bomba yapmayı bildiğini öğrendiler. Bölgedeki yerel dükkanlar da polise, Markam'ın yakın zamanda havai fişek satın aldığını söyledi.



Markam aleyhindeki tüm deliller birikince, polis onu iş yerinde tutukladı. Markam daha sonra memurlara suçunu itiraf etti.

Yetkililer, "Markam'ın, patlayıcıyı ev sinema sistemine yerleştirdiğini ve onları öldürmek amacıyla evli çifte hediye ettiğini söyledi. Havai fişeklerden çıkardığı amonyum nitrat, benzin ve barutu kullanmış… Sistem açılınca patlama tetiklenmiş.” dedi.

Polis, Markam'ı Hindistan'ın Patlayıcı Maddeler Yasası uyarınca cinayet, cinayete teşebbüs ve diğer suçlardan tutukladı.

