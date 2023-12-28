Bilim insanlarından ilginç Harry Potter adımı! Yardım almaya başladılar

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:50

J.K. Rowling'in dünya çapında şöhrete sahip eseri Harry Potter, artık bambaşka bir alanda karşımıza çıkıyor: Yapay zeka çalışmaları. Pek çok araştırmacının, yapay zeka dil modelleri üzerinde çalışırken Harry Potter kitaplarını kullandığı ortaya çıktı. Bu durumun tek sebebi de serinin popülerliği değil.

ÜNLÜ SERİ ÖĞRENİP-UNUTMA MEKANİĞİNİN ANLAŞILMASINA YARDIMCI OLACAK

Webtekno'nun Bloomberg'ten aktardığı habere göre Harry Potter serisinin bu kadar sık seçilme nedeni, kitaplarda edebi anlamda çok sayıda sözcük oyunu bulunması ve anlatılan hikayenin evreni olarak gösteriliyor. Gerçeklikten farklı bir dünyayı anlayabilmek ve ayırt edebilmek, yapay zeka modelleri için büyük önem taşıyor. Ayrıca popüler olması da başka açılardan yapay zeka modellerini incelemeyi kolaylaştırıyor.

İki Microsoft araştırmacısı, "Harry Potter kimdir?" adlı bir çalışmaya imza attılar. Mark Russinovich ve Ronen Eldan adlı bu iki araştırmacı, yapay zeka modellerinden Harry Potter ile ilgili bütün bilgileri unutsa da genel olarak karar verme ve analiz yeteneklerini koruyorlar.

Araştırmacılar, Harry Potter'ı seçmeleri sayesinde modellerinin daha iyi kavranabileceğini belirtiyor.

Serinin popülerliğinden dolayı diğer araştırmacılar, bilgilerin kaybolup kaybolmadığını kolayca görebiliyorlar. Bu çalışma, telif talepleri gibi konularda yapay zekanın içinde bulunduğu tartışmaları da çözmeye yardımcı olabilecek gibi gözüküyor.