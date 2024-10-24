Bilinen en büyük asal sayı keşfedildi! 41 milyon basamaklı...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 08:31

Güncelleme: 24.10.2024 - 08:33

Asal sayılar matematikçiler tarafından tam sayıların atomları olarak da tanımlanıyor. Bu sayılar yalnızca kendilerine ve 1'e bölünebiliyorlar ve en küçük asal sayılar 2,3,5,7 ve 11. Teknik olarak, asal sayılar sonsuza kadar götürülebilir ancak sayılar büyüdükçe onları tespit etmek daha zor hale gelebilir.

BİLİNEN EN BÜYÜK ASAL SAYI BULUNDU

Amatör bir matematikçi olan Luke Durant ise 41 milyon basamaklı asal sayıyı keşfetti. Daha önce en büyük asal sayı 16 milyon basamaklıydı.

Luke Durant, yeni asal sayıları bulmak ve olasılıkları bir algoritmayla elemek için ücretsiz bir program kullandı. Bu keşif, 17 ülkedeki 24 veri merkezinde binlerce grafik işleme biriminin (GPU) kullanılmasını gerektirdi.

Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) internet sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre bu başarı oldukça önemli. Normal bilgisayarların bu devasa asal sayıları bulmak için 28 yıl durmadan çalışması gerekiyor. Hatırlatmak gerekirse, 1997 yılından bu yana keşfedilen Mersenne Asal Sayıları GIMPS tarafından bulundu.

Yapılan açıklamada, yeni doğrulanan asal sayının 41 milyon 24 bin 320 ondalık basamaktan oluştuğu belirtildi.

Yeni sayı, 2 üssü 136 milyon 279 bin 841 - 1 (2136,279,841 – 1) olarak belirlendi.

Yeni asal sayı aynı zamanda bilinen 52. Mersenne asalıdır. Fransız rahip ve bilgin Marin Mersenne'nin adını taşıyan bu isimlendirme, asal sayıları 2'nin kuvvetlerinden 1'i çıkararak bulmaya yarayan formüldür. En küçük Mersenne asalı 3 olarak biliniyor yani 2 üzeri 2 - 1.

Luke Durant, bu keşfiyle 3 bin dolar kazanmayı başardı. İlk yüz milyon basamaklı ve ilk milyar basamaklı asal sayıyı keşfeden kişiler sırasıyla 150 bin ve 250 bin dolarlık ödüllerin sahibi olacak.