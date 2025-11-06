Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 20:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Çok ince yapılı Huawei Mate 70 Air tanıtıldı

İnce yapısıyla dikkat çekmesi beklenen Huawei Mate 70 Air resmi olarak tanıtıldı.

Huawei'ın yeni akıllı telefonu Mate 70 Air tanıtıldı. Telefon 6.6 mm gövdesiyle dikkat çekiyor.

Telefonun ekranı 7 inçlik 120 Hz OLED ekran ve 66W hızlı şarj destekli 6.500 mAh batarya bulunuyor.

İnce telefon furyasına katılan Huawei, arka tarafta yuvarlak kamera modülü yapısını korumuş. Telefonda 50 MP geniş açılı kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açılı, ve 12 MP telefoto kameralar yer alıyor. 

Image

Telefonun 12 GB RAM versiyonunda Kirin 9020A işlemcisi yer alıyorken 16 GB RAM versiyonda Kirin 9020B işlemcisi tercih edilmiş.

Mate 70 Air modeli üç farklı renk seçeneğiyle geliyor ve Çin'deki satış fiyatı 590 dolar. Bu inci yapılı telefonun Türkiye'de satılıp, satılmayacağı henüz açıklanmadı.

