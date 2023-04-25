Bill Gates'in sohbet robotları hakkındaki 18 ay tahmini

Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:15

Güncelleme: 25.04.2023 - 07:15

Yapay zeka, yakın gelecekte çocuklarınıza öğretmeye ve notlarını yükseltmeye yardımcı olabilir. En azından Microsoft’un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, yapay zeka sohbet robotlarının çocukların okumayı öğrenmelerine ve 18 ay içinde yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma yolunda ilerlediğini söylüyor.

İYİ BİR ÖĞRETMEN OLABİLİR

San Diego'daki ASU+GSV Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşması sırasında Gates, “Yapay zeka, herhangi bir insanın yapabileceği kadar iyi bir öğretmen olmak için bu yeteneğe ulaşacak” dedi.

Chip'te detaylarına yer verilen konuda son birkaç ayda OpenAI’nin ChatGPT’si, Microsoft'un Bing'i ve Google’ın Bard’ı gibi yapay zeka sohbet robotları hızla manşetlere yükseldiği ve artık belirli standartlaştırılmış testlerde insan düzeyindeki zekayla rekabet edebildiğinin altı çiziliyor. Bu yükseliş, hem teknolojinin potansiyeline ilişkin heyecanı hem de olası olumsuz sonuçlara ilişkin tartışmaları tetikledi.

Gates’in, teknolojiden etkilenenler tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzdeki sohbet robotlarının okuma ve yazma konusunda inanılmaz bir akıcılığı olduğunu belirten Gates, bu yeteneklerinin yakında öğrencilere teknolojinin daha önce hiç olmadığı şekillerde kendi okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerini edinmelerine yardımcı olacağını söyledi.

CNBC'nin haberine göre Gates, “İlk başta, bir okuma araştırma asistanı olarak okumaya ve size yazma hakkında geri bildirimde bulunmaya nasıl yardımcı olduğuna şaşıracağız” dedi.

Tarihsel olarak, yazma becerilerini öğretmenin bir bilgisayar için inanılmaz derecede zor bir görev olduğunu kanıtladı. Öğretmenler denemeler hakkında geri bildirimde bulunurken, anlatı yapısı ve düzyazının netliği gibi özelliklere baktıklarını, ancak bu özelliklerin, geliştiricilerin kodda kopyalaması “zor” olan “yüksek bilişsel çalışmalar” olduğunu söyledi.

Ancak, yapay zeka sohbet robotlarının insan benzeri dili tanıma ve yeniden yaratma yeteneğinin bu dinamiği değiştirdiği belirtiliyor. New York Times teknoloji köşe yazarı Kevin Roose, geçtiğimiz ay yapay zekanın çevrimiçi stil kılavuzlarında hızlı arama yapma yeteneğini kullanarak yazısını geliştirmek için ChatGPT programlarını zaten kullandığını yazdı.

SOHBET ROBOTLARI AKADEMİSYENLERİ ETKİLİYOR

Bazı akademisyenler, sohbet robotlarının metin parçalarını özetleme ve geri bildirimde bulunma ve hatta tam makaleler yazma becerilerinden etkilendiklerini söylüyor.

Ancak aynı akademisyenler, teknolojinin henüz tam olarak olgunlaşmadığı ve istemeden de olsa önemli hatalara veya yanlış bilgilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Gates, AI teknolojisinin öğrencileri daha iyi motive etmek için insan dilini okuma ve yeniden yaratma konusunda gelişmesi gerektiğini söyledi.

Gates “Eğer sadece önümüzdeki 18 aya bakarsanız, yapay zekalar bir öğretmen yardımcısı olarak gelecek ve yazma konusunda geri bildirimde bulunacaklar” dedi ve ekledi: “Ve sonra matematikte yapabildiklerimizi geliştirecekler.”

Cebir ve matematik genellikle yapay zeka teknolojisini geliştirmek için kullanılmasından dolayı, sohbet robotlarının matematikten önce okuma ve yazmada başarılı olacağı fikri biraz şaşırtıcı olabilir.

Ancak uzmanlar, büyük veri kümeleri üzerinde eğitilen sohbet robotlarının genellikle matematiksel hesaplamalarda zorlandığını belirtiyor. Sohbet robotlarının üzerinde eğitildiği veri kümelerinde zaten çözülmüş bir matematik denklemi bulunuyorsa, bu problemin çözümünü size sunabilir. Ancak bu çözüme kendi ulaşması çok daha zor.

Gates, biraz zaman alacak olsa da, teknolojinin muhtemelen iki yıl içinde gelişeceğinden emin olduğunu söylüyor. Sonrasında da, başka muazzam derecede geniş bir öğrenci kitlesine özel ders verilmesine yardımcı olabilir.

ChatGPT ve Bing'in her ikisinin de şu anda sınırlı ücretsiz sürümleri olsa da, ChatGPT’nin Şubat ayında ChatGPT Plus adlı aylık 20 ABD doları tutarında bir abonelik planı başlatmasından dolayı bu hizmetin tamamen ücretsiz olmayacağı tahmin edilebilir. Yine de Gates, en azından bir insan eğitmenle bire bir ders almaya göre daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olacağını söylüyor.