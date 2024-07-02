PlayStation oyunlarına zam geldi! Fiyatlar katlandı

PlayStation oyunlarına bir kez daha zam geldi. Yeni zamlarla beraber oyunların fiyatı ciddi şekilde arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:58
PlayStation oyunlarına zam geldi! Fiyatlar katlandı
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Sony, PlayStation oyunları için zam yaptı. Popüler ve AAA oyunlarda yaşanan bu zam bazı oyunların fiyatını 2 bin 800 TL'ye dayanmasına neden oldu. Zamlardan etkilenen oyunların bazıları ise God of War Ragnarök, Call of Duty Black Ops 6, The Last of Us Part I, Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition ve Days Gone oldu.

HANGİ PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM YAPILDI?

Zam gelen PlayStation oyunları ise şu şekilde:

Oyunun Adı Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
God of War Ragnarök 1.999 TL 2.799 TL
Call of Duty Black Ops 6 1.999 TL 2.799 TL
The Last of Us Part I 1.999 TL 2.799 TL
Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition 1.999 TL 2.799 TL
Silent Hill 2 Remake 1.749 TL 2.499 TL
Star Wars Outlaws 1.999 TL 2.799 TL
Hellblade: Senua's Sacrifice 749 TL 1.049 TL
Days Gone 999 TL 1.399 TL
Bloodborne: GOTY Edition 879 TL 1.199 TL
Warhammer 40.000: Space Marine 2 1.999 TL 2.799 TL
Black Myth: Wukong 1.749 TL 2.499 TL

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