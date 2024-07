PlayStation oyunlarına zam geldi! Fiyatlar katlandı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:58

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:58

Sony, PlayStation oyunları için zam yaptı. Popüler ve AAA oyunlarda yaşanan bu zam bazı oyunların fiyatını 2 bin 800 TL'ye dayanmasına neden oldu. Zamlardan etkilenen oyunların bazıları ise God of War Ragnarök, Call of Duty Black Ops 6, The Last of Us Part I, Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition ve Days Gone oldu.

HANGİ PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM YAPILDI?

Zam gelen PlayStation oyunları ise şu şekilde: