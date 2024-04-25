Bir uzay felaketi yaşanmasına 10 metre kalmış

Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:10

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:10

NASA'nın açıkladığına göre, TIMED uzay aracı ile Rus Cosmos 2221'in birbirlerine çarpmasına ilk tahminlerden çok daha kısa bir mesafe kalmış. İnsanlar olarak sadece gezegenimizi değil, uzayı da hızla kirletmeye devam ediyoruz. Zira son yıllarda uzay çöpü sorunu gündemi çok fazla meşgul etmeye başladı. Bunlardan en sonuncusu ise büyük bir felaketle sonuçlanabilirdi.

Uzayda, kullanım dışı kalmış iki uydunun çarpışmasına ramak kaldığı olayla ilgili yapılan ileri analizler, iki uydunun birbirine ilk tahminlerden çok daha fazla yaklaştığını ortaya koyarken, uzay çöplerinin artan tehlikesi konusunda daha fazla alarm verilmesine neden oldu.

ÇARPIŞMADAN KIL PAYI KURTULDU

Chip'in aktardığına göre şubat ayı sonlarında NASA'nın TIMED uzay aracı ile Rus Cosmos 2221, alçak Dünya yörüngesine binlerce uzay çöpü parçası eklenmesine neden olacak bir çarpışma yaşamaktan kıl payı kurtuldu. Daha öncesinde yerden yapılan gözlemlerde iki uydunun birbirlerine 20 metre kadar yaklaştığı tahmin edilmişti, ancak bir NASA yetkilisi kısa süre önce bunun çok daha yakın bir karşılaşma olduğunu açıkladı. Space.com'da yer alan habere göre, NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy Colorado Springs'te düzenlenen 39. Uzay Sempozyumu sırasında yaptığı açıklamada, geçişin her iki uydunun sert cisim parametreleri dahilinde 10 metreden daha az bir mesafede gerçekleştiğini söyledi.

NASA'nın Güneş ve Dünya'nın üst atmosferini incelemek üzere 2001 yılında fırlattığı TIMED uzay aracı ve 1992 yılında fırlatılan Rus Cosmos 2221, artık kullanılmayan uydular. Bu iki uyduya manevra yaptırmak mümkün olmadığından, yörüngede birbirlerine çok yakın hareket ettikleri için yapılabilecek pek bir şey yok.

Savunma Bakanlığı'nın küresel Uzay Gözetleme Ağı tarafından takip edilen 27 binden fazla yörünge enkazı parçası var ve çok sayıda küçük parça da tespit edilemeden ortalıkta dolaşıyor. Dolayısıyla uzay endüstrisi büyümeye devam ettikçe, yörüngeye fırlatılan uzay aracı miktarı ve başıboş dolaşan uzay çöpü parçalarıyla çarpışma riski de artıyor.

Şimdiye kadar yörüngede iki uzay aracının birbiriyle çarpıştığı sadece bir olay yaşandı. 2009 yılında, bir ABD iletişim uydusu olan Iridium 33 ile kullanım dışı bir Rus askeri uydusu olan Kosmos-2251, Sibirya'nın yaklaşık 789 kilometre üzerinde yörüngede çarpışmıştı.