Bir zamanların efsane çizgi filmi SüngerBob'un yeni sezonu geliyor!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:33

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:33

Bir zamanların efsanevi çizgi filmi Sünger Bob Kare Pantolon tekrardan yeni sezonu ile geliyor. Animasyon dizisi 1999 yılında başlamıştı. Aradan geçen 24 yılın ardından tekrardan dizinin yeni sezonu açıklandı. 15. sezon ile birlikte çizgi film toplamda 345 bölüma ulaşmış olacak.

Açıklanan bilgilere göre "Sünger Bob'un Yengeç Burgerine karşı alerji geliştirdiğini düşünmesi" gibi ilginç senaryolar içerecek. Ayrıca, "Plankton'un Sandy'den kendini savunmayı öğrenmesi" gibi büyük deniz maceralarını da izleyicilerle buluşturacak.

Sadece bu iki senaryo bile Sünger Bob'un 15. sezonunu heyecanla beklemek için yeterli bir neden gibi görünüyor. Sünger Bob'un Yengeç Burger'e alerjisi olduğu fikri, kesinlikle ilginç ve komik olaylara yol açacaktır. Aynı şekilde, Plankton ve Sandy'nin işbirliği yapması da oldukça merak uyandırıcı bir gelişme olacaktır.

21 YIL ÜST ÜSTE EN ÇOK İZLENEN ANİMASYON

Nickelodeon'un Sünger Bob Kare Pantolon'a olan desteğini sürdürmesi şaşırtıcı değil, çünkü kanal, bu çizgi dizinin 1999'da başlamasından bu yana "21 yıl üst üste en çok izlenen animasyon dizisi" oldu. Bu dizi, Stephen Hillenburg tarafından yaratıldı ve Nickelodeon tarafından yapımcılığı üstleniliyor.

Yeni bölümler geleneksel olarak Nickelodeon kanalında yayınlanırken, 1-12. sezonlar Paramount+'da bulunabilir. Ayrıca, Nisan ayında "Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie" adlı yeni bir film Netflix'e gelecek.