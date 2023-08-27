Bir zamanların efsane telefon şirketi BlackBerry satılıyor

Bir zamanların efsane Kanadalı akıllı telefon şirketi BlackBerry iddialara göre özel sermaye şirketi Veritas Capital'e satılacak.

Reuters
Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:55
Bir zamanların efsane telefon şirketi BlackBerry satılıyor
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Kanadalı teknoloji şirketi BlackBerry Ltd., özel sermaye şirketi Veritas Capital tarafından yapılan bir satın alma teklifi sonrasında %17 oranında değer kazandı. BlackBerry'nin ABD'de listelenen hisseleri 5,23 dolar seviyesinden kapanarak şirketin piyasa değerini 3,1 milyar dolar artırdı.

Teklifin ayrıntıları şu an için bilinmiyor. Bir kaynağa göre, Veritas'ın BlackBerry'nin tamamını satın almak için teklifte bulunduğu ifade edildi ve BlackBerry'nin diğer potansiyel alıcılarla da görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

BlackBerry, Mayıs ayında yaptığı açıklamada işletme portföyü için stratejik seçenekleri değerlendireceğini ve bunun bir veya daha fazla işletmenin ayrılmasını da içerebileceğini duyurmuştu. Şirket, günümüzde otomobil ve siber güvenlik alanlarında yazılım üretimine odaklanmaktadır.

AKILLI TELEFON FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMIŞTI

BlackBerry, 1984 yılında kurulmuş olup özellikle 2000'li yılların başında iş amaçlı akıllı telefonlarıyla tanınmıştır. Geçen yıl akıllı telefon işini sonlandıran şirket, mobil cihazlarıyla ilgili eski patentlerini satışa sunmaya başlamıştı.

Şirket, mobil cihazlar alanındaki patentlerini Malikie Innovations Limited'e 900 milyon dolarlık bir anlaşma ile sattığını açıkladı.


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BlackBerry BlackBerry satılıyor Veritas Capital

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