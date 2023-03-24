Bir devir kapanıyor: Toshiba satılıyor

Bir zamanların efsane teknoloji şirketi Toshiba ortaya çıkan bilgilere göre 15 milyar dolara satılıyor. Şirket Japan Industrial Partners tarafından satın alınacak.

Reuters
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:18
Bir devir kapanıyor: Toshiba satılıyor
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1875 yılında kurulan Japon teknoloji devi Toshiba son zamanlarda birçok sorun ile gündeme geliyor. Özellikle 2017 yılında ABD’deki nükleer santral işinin başarısızlıkla sonuçlanması Toshiba’ya büyük darbe vurmuştu.

Ayrıca son zamanlarda yaşadığı muhasebe skandalı ile şirket bir büyük çıkmaza daha girdi.

Bu olayın ardından firma Japan Industrial Partners tarafından yapılan 15.2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Satın alım henüz onaylanmamış durumda. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Toshbina’nın belirsizlik durumundan çıkması şirket için büyük bir adım olacak.


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