Bir zamanların en popüler mobil oyunu geri döndü

Yayınlanma: 30.04.2025 - 21:05

Güncelleme: 30.04.2025 - 21:05

Kısa sürede geliştirilip sunulan ilk Flappy Bird 2013 yılında çıkmıştı. Oyun çıktığı dönemde kolay oynanabilir olmasıyla viral hale gelmişti. Vietnamlı bir oyun tasarımcısı ve programcı olan Dong Nguyen tarafından geliştirilmişti.

Oyun o kadar popüler oldu ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ki daha sonrasında kopya Flappy Bird'ler bile çıkmıştı. Ancak oyunun popülerliği yıllar geçtikçe azaldı. Şimdi ise yeni bir sürüm geldi. Yeni çıkan sürüm ise orijinal geliştiriciyle bağlantılı olmasa da ana oyuna bağlı kalıyor.

FLAPPY BIRD GERİ DÖNDÜ

iOS ve Android tarafta normalde oynanabiliyordu ancak yeni sürümü Epic Games Store ile geri döndü. Epic Games Store'dan yayınlanan oyun Andorid telefonlara yüklenebiliyor. Oyun, Flappy Bird Publishing adıyla orijinaline uygun şekilde bir oynanış sunuyor.

Yeni sürüm, tıpkı Angry Bird, gibi güncellemeler alacak, farklı karakterler ve temalarla oyuncuların karşısına çıkacak.