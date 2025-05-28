Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayanlara ChatGPT Plus ücretsiz

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayanlar yakında ChatGPT Plus'ı ücretsiz kullanabilecekler. Bu, BAE'yi ChatGPT'nin premium sürümünü tüm nüfusuna ücretsiz erişime açan dünyadaki ilk ülke yapıyor.

OpenAI ile BAE hükümeti arasındaki büyük bir ortaklığın parçası olan bu anlaşma, Abu Dabi'de Stargate UAE adlı devasa bir AI veri merkezi inşa etmeyi de kapsıyor.

Bu proje her iki taraf için de önemli bir adım olarak kayıtlara geçiyor. OpenAI, gelecek yıl hazır olması beklenen güçlü bir gigavatlık AI bilgi işlem merkezi inşa etmek için çalışıyor.





Stargate UAE, diğer ülkelerin ABD ile yakın bir şekilde çalışırken kendi AI sistemlerini ve araçlarını oluşturmalarına yardımcı olan OpenAI'nin OpenAI for Countries yani "Ülkeler için OpenAI" programının bir parçası olarak biliniyor. Bu projenin amacı ülkelerle doğrudan ortaklık kurup, yapay zekanın kullanımını yaygın hale getirmek.

Öte yandan ücretsiz olarak sunulan ChatGPT Plus erişimi yalnızca ülkenin vatandaşlarını değil, orada yaşayan yabancıları da kapsıyor. Yani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan diğer ülkelerin vatandaşları da bu imkandan yararlanabilecek.