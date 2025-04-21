ChatGPT'ye kibar olmanın maliyeti onlarca milyon dolar

Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:31

Güncelleme: 21.04.2025 - 21:31

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre ChatGPT'ye 'lütfen' ya da 'teşekkür ederim' gibi ekstra yorumlar yazmak şirkete milyonlarca dolar zarar ettiriyor. Şirketin yaptığı hesaplamaya göre kibar olmak adına bu komutları yazan kişiler sebebiyle daha fazla elektrik yakılıyor.

CHATGPT'YE TEŞEKKÜR ETMENİN BEDELİ

Kullanıcıların ChatGPT'ye daha kibar ve nazik mesajlar yazmaya çalışması, yapay zekanın cevap vermek için daha fazla enerji harcamasına neden oluyor. Şirket şu anda bu durumdan şikayetçi değil, çünkü bu yorumlar yapay zekanın karakterinin gelişmesi için kullanılıyor.

Burada teknik tarafta işleyen şey ise şöyle oluyor. Yapay zeka öncelikle sizin verdiğiniz komuttaki soruları cevaplak için sorgu yapıyor, ardından lütfen ya da teşekkür ederim komutlarına cevap vermek için bir sorgulama yapıyor. Uygun nezakette karşılık vermesi içinse enerje harcaması gerekiyor.

Öte yandan bazı kullanıcıların fark ettiğine göre nezaketle yazılan komutlar ChatGPT'nin daha ayrıntılı cevaplar vermesine sebep oluyor. Bu durum her ne kadar şirketin sunucularına daha fazla yük bindirse de yapay zekanın karakter kazanmasına neden olduğu için şu an için 'kibarlık' sorun teşkil etmiyor.