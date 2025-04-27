ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne reklam gelebilir

Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:41

Güncelleme: 27.04.2025 - 22:41

OpenAI'ın ücretsiz olan ChatGPT için yeni planlar yaptığı iddia edildi. Buna göre şirket milyonlarca aktif kullanıcıdan gelir elde etmek amacıyla platforma reklam ekleyebilir. Bunu ChatGPT'yi ücretsiz kullanan kişilere sunmak isteyen OpenAI, böylelikle daha fazla kullanıcının ücretli aboneliklere geçmesini sağlayabilir.

OPENAI'DAN CHATGPT'YE REKLAM HAMLESİ

Farklı abonelik paketlerini kullanan kişiler farklı özelliklere erişebiliyor olsa da ücretsiz sürümde de epeyce özellikten faydalanabiliyor. Bunun önüne geçmek isteyen şirketin, tıpkı, Netflix, YouTube ve benzer platformlarda olduğu gibi reklamlı bir versiyon geliştiriyor olabileceği söyleniyor.

The Information tarafından aktarılan bilgilere göre OpenAI'ın 2029 yılına kadar 125 milyar dolarlık gelir hedefi bulunuyor. Bu hedefe ulaşmak içinse farklı planlar yapması gerekiyor. Her ne kadar şirketin CEO'su Sam Altman, reklam fikrine sıcak bakmadığını söylese de şirketin gelirini artırması için böyle bir adım atabileceği konuşuluyor.