ChatGPT ile alışveriş yapmak mümkün hale geliyor

Yayınlanma: 29.04.2025 - 20:11

Güncelleme: 29.04.2025 - 20:11

OpenAI, ChatGPT ile daha fazla gelir elde etmek istiyor. Bu kapsamda daha önce de ücretsiz sürümü kullanan kişilerin reklam görebileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak bunun yanında ChatGPT için başka bir gelir kapısı ortaya çıkmış olabilir: Alışveriş!

ChatGPT aramalarında artık ürün tavsiyeleri de gösteriliyor. Bu sayede şirket ekstradan bir gelir elde edebilecek.

Bu özellik ise ChatGPT'nin arama tarafından artık ürün de aramayı sağlıyor. ChatGPT, yapılan aramalar ile ilgili ürünleri kullanıcı için listeleyebiliyor. Burada sadece ürün önerileri değil, fiyat karşılaştırmaları, yorumlar ya da ürün puanları da görülebiliyor.

Mevcut olarak kullanıcılar bir şeyler satın almak istediklerinde tıklama yaparak siteye yönlendiriliyor. Ancak bu yakında direkt ChatGPT içinde gerçekleşebilir zira OpenAI, Shopify ile görüştüğü biliniyor ve bu görüşmeler sonuç verirse bir ortaklık söz konusu olabilir.