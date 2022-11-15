Jeff Bezos servetini hayır kurumlarına mı bağışlayacak?

15 Kasım 2022 Salı, 07:00

Reuters'ın CNN'i kaynak göstererek aktardığı bilgiye göre; Bezos mülakatta servetinin çoğunu iklim değişikliğiyle mücadeleye ayıracağını söyledi.

Planına dair detaylı bir bilgi vermese de Bezos ilk defa servetinin çoğunu bağışlayacağı bilgisini paylaştı.

"BU BAĞIŞI YAŞARKEN Mİ YAPACAKSINIZ?"



Bezos sunucunun 'bu bağışı yaşarken mi yapacaksınız?' sorusuna ise 'evet' yanıtını verdi. Bezos bu yolla derin toplumsal ve siyasi kırılmalar karşısında insanlığı bir araya getirebilecek kişileri desteklemek istediğini belirtti.

Bezos, daha önce varlıklı insanları servetlerini hayır işlerine bağışlamaları için teşvik eden ''Giving Pledge'' adlı kampanyaya katılmadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.