Jeff Bezos’tan ekonomi uyarısı: 'Fırtınaya hazırlanın'
Dünyanın en zengin insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, "ekonomik fırtına" uyarısında bulundu. Bezos, zor günlerin yaklaştığını söyledi.
Dünyanın en zengin ikinci insanı ünvanını taşıyan Jeff Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ekonomide zorlu zamanların yaklaştığına dair uyarıda bulundu.
Bezos, Amerikan merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO’su David Solomon’un verdiği röportajı alıntılayarak, “Evet, ekonomideki olasılıklar, gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor” dedi.
Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 18, 2022
Solomon "Hem kurumsal liderlerin hem de yatırımcıların artan ekonomik risklere hazırlıklı olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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