Blue Origin, Starlink'e rakip uydu ağı oluşturuyor

22.01.2026 19:30:00
AA
Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olabilecek küresel uydu internet ağı kuruyor.

Blue Origin'den yapılan açıklamada, "TeraWave" adı verilen ağı oluşturmak amacıyla 5 bin 408 uydunun uzaya gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, birbiriyle bağlantılı alçak ve orta yörüngede olacak bu uydularla dünya genelinde internete erişim sağlanmasının ve rakip hizmetlerden daha hızlı şekilde daha çok veri taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Uydu internet ağının saniyede 6 terabite (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunacağı bilgisi verilen açıklamada, TeraWave uydularının 2027'nin son çeyreğinde fırlatılmaya başlanacağı kaydedildi.

Starlink bireysel müşterilere internet ve telefon hizmetleri sağlarken Blue Origin'in TeraWave uydu ağı, veri merkezlerine, iş yerlerine ve hükümetlere hizmet sağlamayı hedefliyor.

İlgili Konular: #Jeff Bezos Blue Origin #Blue Origin #uzay şirketi

