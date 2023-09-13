Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:48

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:48

Herkesin kayıt olamadığı davetiye sistemiyle giriş yapılabilen Bluesky için 1 milyon kullanıcı sınırı aşıldı. Uygulama hem iOS hem de Android tarafındaki kullanıcılara sesleniyor ancak herkes hemen giriş yapamıyor. Davetiye sistemiyle giriş yapılan uygulama halen aynı sistemi devam ettiriyor ve Twitter'ın X olmasıyla, Bluesky'a büyük bir göç yaşandı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin yeni bir uygulama arayışı içinde kurduğu Bluesky, X'ten farklı olarak merkezi olmayan bir yapıya sahip. Ancak bir diğer yandan uygulama tasarım olarak Twitter'a çok benziyor bu sayede uygulamaya yeni dahil olan kişiler kolayca alışıyor.

Uygulamanın ne zaman herkese açılacağı bilinmiyor olsa da X'ten kaçışın uygulamayı daha da popüler hale getireceği tahmin ediliyor.