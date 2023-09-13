Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Twitter(artık X) alternatifi olarak yola çıkan Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geride bırakmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:48
Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı
Abone Ol google-news

Herkesin kayıt olamadığı davetiye sistemiyle giriş yapılabilen Bluesky için 1 milyon kullanıcı sınırı aşıldı. Uygulama hem iOS hem de Android tarafındaki kullanıcılara sesleniyor ancak herkes hemen giriş yapamıyor. Davetiye sistemiyle giriş yapılan uygulama halen aynı sistemi devam ettiriyor ve Twitter'ın X olmasıyla, Bluesky'a büyük bir göç yaşandı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin yeni bir uygulama arayışı içinde kurduğu Bluesky, X'ten farklı olarak merkezi olmayan bir yapıya sahip. Ancak bir diğer yandan uygulama tasarım olarak Twitter'a çok benziyor bu sayede uygulamaya yeni dahil olan kişiler kolayca alışıyor.

Uygulamanın ne zaman herkese açılacağı bilinmiyor olsa da X'ten kaçışın uygulamayı daha da popüler hale getireceği tahmin ediliyor.


Player Alanı
Bluesky Twitter alternatifi Bluesky Twitter rakibi Bluesky Twitter'a alternatif platformlar Bluesky

İlgili Haberler

Elon Musk duyurdu: Twitter'a (X) sesli ve görüntülü sohbet geliyor

Elon Musk duyurdu: Twitter'a (X) sesli ve görüntülü sohbet geliyor
Elon Musk doğruladı: O özellik kalkıyor

Elon Musk doğruladı: O özellik kalkıyor
Elon Musk, X'i 'harika bir sosyal medya' platformu yapmak istiyor

Elon Musk, X'i 'harika bir sosyal medya' platformu yapmak istiyor

En Çok Okunan Haberler