Bluesky nedir? Bluesky davet kodu nasıl alınır?

Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:29

Güncelleme: 02.07.2023 - 10:29

Twitter'da birçok kullanıcı bugünkü gönderi limitlerinden sonra Bluesky'ı alternatif olarak gösterdi. Geçen yıl erken protokol sürümünü ortaya koyan Bluesky, Ekim 2022'de protokolü kullanacak bir hizmet için bir bekleme listesi başlattı. 2019 yılında Twitter benzeri bir platform olarak tasarlanan Bluesky'ın kurulmakta olduğunu açıklayan Dorsey, 44 milyar dolara Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'dan ayrılmasının ardından Bluesky'ın yönetim kurulu üyesi olmuştu.





BLUESKY NEDİR?

Bluesky, Twitter gibi kısa mesajlar göndermenize ve takipçilerinizin gönderilerinizi görmesine olanak sağlayan bir platformdur. Ancak Bluesky'ın farkı, açık kaynak kodlu olmasıdır. Bu da platformun daha özelleştirilebilir ve güvenli olmasını sağlıyor.

Bluesky'ın geliştiricileri, platformun özelliklerinin topluluk tarafından belirlenmesine izin veren bir yönetim modeli sunuyor. Bu model kullanıcıların platformun geleceğini belirlemede etkin rol alabileceği anlamına geliyor.

Twitter'dan farklı olarak Bluesky iddiaya göre, kullanıcıların verilerini izlemiyor veya reklamcılık faaliyetleri için kullanmıyor. Bu da platformun daha güvenli bir alternatif olduğunu gösteriyor.

Bluesky'ın hızlı büyümesi, açık kaynaklı bir sosyal medya platformuna olan talebi gösteriyor. Platformun geliştiricileri Bluesky'ın gelecekte daha da büyüyeceğine inanıyor.

BLUESKY DAVET KODU NASIL ALINIR?

Bluesky şu anda bir davetiye sistemiyle çalışıyor: Yeni kullanıcılar sitede biraz zaman geçirdikten sonra az sayıda kişiyi buraya getirebiliyor, dolayısıyla katılım sınırlandırılmış durumda. Yine de pek çok kullanıcı, kısmen Musk'ın Twitter'ı yönetme biçimini protesto etmek amacıyla Bluesky'a kaçtı. Son dönemde yaşanan tartışmalar arasında sitenin doğrulama sürecinin kaldırılması ve yerine mavi tiklerin konması da yer alıyor. Bunu eleştirenler, gönderilerine daha fazla görünürlük sağlamak için ödeme yapabilen spam göndericileri ve trolleri güçlendirdiğini savunuyor.

BLUESKY NASIL ÇALIŞACAK?

Bluesky yaratıcıları yeni platformun farklılığını dört başlıkta ortaya koyuyor:

Hesap taşınabilirliği: Bir kişinin çevrimiçi kimliği, kullanıcılarına hesap verme sorumluluğu olmayan şirketler tarafından sahiplenilmemelidir. AT Protokolü ile, hiçbir verinizi veya sosyal grafiğinizi kaybetmeden hesabınızı bir sağlayıcıdan diğerine taşıyabilirsiniz.

Algoritmik seçim: Algoritmalar ne göreceğimizi ve kimlere ulaşabileceğimizi belirler. Çevrimiçi alanlarımıza güvenmek istiyorsak algoritmalarımız üzerinde kontrol sahibi olmalıyız. AT Protokolü, kullanıcıların deneyimleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmaları için açık bir algoritma modu içerir.

Birlikte çalışma.: Sağlıklı rekabetin sağlanması için dünyanın çeşitli bağlantılı hizmetler pazarına ihtiyacı vardır. Birlikte çalışmanın Web'in ikinci doğası gibi hissettirilmesi gerekir. AT Protokolü, koordinasyon zorluklarını çözmeye yardımcı olmak için Lexicon adı verilen şema tabanlı bir birlikte çalışma çerçevesi içerir.

Performans: Pek çok yeni protokol performansı göz ardı etmekte ve zaman çizelgenizi görebilmeniz için uzun yükleme sürelerine neden olmaktadır. Performansı isteğe bağlı olarak görmüyoruz, bu nedenle büyük ölçeklerde hızlı yükleme için oluşturmayı bir öncelik haline getirdik.



