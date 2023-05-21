Huawei yapay zekâ kameralı televizyonunu tanıttı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:24

Güncelleme: 21.05.2023 - 14:24

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei yeni akıllı telefonunu düzenlediği etkinlikte tanıttı. Huawei Vision Smart TV 3 adlı model, 250 Hz yenileme hızı bulunan 4K bir ekran ile geliyor. Huawei’nin yeni akıllı televizyonunda yapay zekâ desteği bulunan bir kamera da mevcut.

Televizyon yapay zekâ destekli kamera sayesinde kemik eklemi tanıma, porte izleme ve oturma duruşu ve mesafe hatırlatma gibi fonksiyonlara sahip. Aynı zamanda bu kamera 12 milyon pikseli destekliyor. Bu sayede televizyondan 4K yansıtma yapılabiliyor.