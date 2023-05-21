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Huawei yapay zekâ kameralı televizyonunu tanıttı

Çinli teknoloji şirketi Huawei yeni yapay zekâ kameraları akıllı televizyonunu tanıttı. Televizyonun 240 Hz yenileme hızına sahip 4K çözünürlüğünde ekranı bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:24
Huawei yapay zekâ kameralı televizyonunu tanıttı
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei yeni akıllı telefonunu düzenlediği etkinlikte tanıttı. Huawei Vision Smart TV 3 adlı model, 250 Hz yenileme hızı bulunan 4K bir ekran ile geliyor. Huawei’nin yeni akıllı televizyonunda yapay zekâ desteği bulunan bir kamera da mevcut.  

Televizyon yapay zekâ destekli kamera sayesinde kemik eklemi tanıma, porte izleme ve oturma duruşu ve mesafe hatırlatma gibi fonksiyonlara sahip. Aynı zamanda bu kamera 12 milyon pikseli destekliyor. Bu sayede televizyondan 4K yansıtma yapılabiliyor. 

18 MAYIS'TA ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

Film izleme, karaoke, fitness ve oyun gibi işlevlere de sahip olan akıllı televizyon 18 Mayıs’ta ön siparişe açılacak. Televizyonun ön sipariş fiyatı ise 65 inçlik versiyonda 700 dolar olarak açıklandı. Huawei Vision Smart TV 3’ün 75 inçlik versiyonu ise 950 dolardan ön siparişe çıkacak.


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