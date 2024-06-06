Boeing'in Starliner mekiği ISS’ye ulaştı
ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.
ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, dün ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance (ULA) Atlas-V roketiyle mürettebatlı olarak başarılı şekilde fırlatılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.
Starliner, yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS’ye kenetlendi.
28 İTİCİSİNDEN 4'Ü BOZULDU
Starliner’ın ISS’ye yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşarken, 28 iticisinden 4’ü bozuldu. Astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita "Suni" Williams, bozuk iticilerde 3’ünü yeniden çalıştırmayı başarırken, ISS’ye ilk kenetlenme fırsatını kaçırdılar.
ISS’de Wilmore ve Williams’ı 4 ABD'li astronot ve 3 Rus kozmonot karşıladı.
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