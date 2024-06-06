Boeing'in Starliner mekiği ISS’ye ulaştı

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:50
Boeing'in Starliner mekiği ISS’ye ulaştı
Abone Ol google-news

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, dün ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance (ULA) Atlas-V roketiyle mürettebatlı olarak başarılı şekilde fırlatılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

Starliner, yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS’ye kenetlendi.

28 İTİCİSİNDEN 4'Ü BOZULDU

Starliner’ın ISS’ye yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşarken, 28 iticisinden 4’ü bozuldu. Astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita "Suni" Williams, bozuk iticilerde 3’ünü yeniden çalıştırmayı başarırken, ISS’ye ilk kenetlenme fırsatını kaçırdılar.

ISS’de Wilmore ve Williams’ı 4 ABD'li astronot ve 3 Rus kozmonot karşıladı.


star haberleri Uluslararası Uzay İstasyonu haberleri uzay istasyonu haberleri

İlgili Haberler

Starlink rakibi Honghu-3 uzaya 10 bin uydu gönderecek

Starlink rakibi Honghu-3 uzaya 10 bin uydu gönderecek
Musk, Starlink üzerinden yılların ardından kar etmeye başladı

Musk, Starlink üzerinden yılların ardından kar etmeye başladı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Dünya için zararlı mı?

Elon Musk'ın Starlink uyduları Dünya için zararlı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler