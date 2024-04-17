Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, resmen emekli oldu

Boston Dynamics'in ikonik insansı robotu Atlas için yolu sonu göründü. Şirketin açıklamasına göre Atlas artık resmen emekliye ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:09
Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, resmen emekli oldu
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Boston Dynamics, 2013 yılında Google tarafından satın alınana kadar uzun yıllar farklı alanlarda çalışmalar yaptı. Ancak Google sonrasında insansı robotlara yönelen Boston Dynamics, internet aleminin en bilinen robotlarından biri olan Atlas'ı geliştirmişti. Atlas, pek çok robotun yapamadığı şeyleri 11 yıl önce yapabilmeyi başarmıştı. 

İNSANSI ROBOT ATLAS ARTIK EMEKLİ

Pek çok şekilde haberlere konu olan şirketin en gelişmiş insası robotu olan Atlas, artık emekliye ayrıldı.

Boston Dynamics, 2013 yılından 2017 yılına kadar Google çatısı altında daha sonra SoftBank ve 2020'den bu yana da Hyundai çatısı altında faaliyetler yapıyor.

Atlas, güç, çeviklik ve denge gibi konularda üstünlüğü ve başarısıyla biliniyordu.

Şirket YouTube üzerinden yayınladığı veda videosuyla Atlas'a veda ettiklerini duyurdu:

 


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