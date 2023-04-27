Boston Dynamics'in robot köpeği ChatGPT ile konuşturuldu
Boston Dynamics'in popüler robot köpeği Spot, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT sayesinde artık konuşabiliyor.
Dünyanın en popüler metin tabanlı yapay zekalarından biri olan ChatGPT'nin kullanım alanları giderek artmaya başladı. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka bu sefer dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Boston Dynamics'in robot köpeği ile birleştirildi.
Boston Dynamics, Spot'u ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürdü. Robot köpek arama kurtarma görevleri, inşaat alanları, askeri uygulamalar ve daha birçok alanda kullanılabiliyor. Ancak Spot'un insanlarla iletişim kurma yeteneği sınırlıydı ve yalnızca sesli komutlarla yönlendirilebiliyordu.
Yapay zekalar ve makine öğrenimleri üzerine sistemler kuran Santiago adlı bir mühendis tarafından robot köpek Spot'a ChatGPT entegre edildi.
ChatGPT, Spot'un iletişim yeteneğini önemli ölçüde artırarak uzman olmayan kişilerle bile daha doğal bir şekilde iletişim kurmasına olanak sağladı. Ayrıca robot evet ya da hayır gibi sorulara cevap verirken başını da sallayabiliyor.
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