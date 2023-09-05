Bot hesap nedir? Bot takipçi ne anlama gelir?

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:03

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:03

İngilizce robot kelimesinin kısaltması olan "bot", gerçek bir sosyal medya hesabı gibi davranan ama bir algoritma tarafından yürütülen sosyal medya hesaplarını ifade ediyor. Sosyal medyada bot hesaplar, yazılım ve programlar tarafından oluşturuluyor fakat gerçek bir hesap gibi gönderi paylaşıyor ve diğer hesaplarla etkileşim halinde olabiliyor. Bu sebepten botlar iyi amaçlar için kullanılabildiği gibi kötü amaçlarla da kullanılabiliyor.

BOT HESAP NEDİR?

Bot hesaplar, otomatik bir şekilde veya önceden belirlenmiş talimatlar doğrultusunda internet üzerindeki çeşitli platformlarda görevleri yerine getiren hesaplardır. Bu bot hesaplar, insan müdahalesi olmadan, programlı bir şekilde işlevlerini yerine getirirler. Botlar, genellikle birçok farklı amaç için kullanılırlar ve bazıları gayri meşru veya kötü niyetli aktiviteler için kullanılabilir.

SOSYAL MEDYADA BOT HESAPLAR

Sosyal medya platformlarında otomatik olarak paylaşımlar yapabilen botlar vardır. Bu botlar, belirli anahtar kelimelere göre içerikleri paylaşabilir, otomatik olarak takipçi kazanabilir veya belirli hesapları takip edebilirler. Aynı zamanda spam veya kötü niyetli içerikleri yaymak için kullanılan botlar da bulunur.

Bot hesaplar, otomasyon ve hızlı işlemler için kullanıldığında oldukça yararlı olabilir, ancak kötü niyetli amaçlar için kullanıldıklarında zarar verebilirler. Bu nedenle, bot hesapların kullanımı çeşitli kurallara ve düzenlemelere tabi tutulur ve kötü niyetli aktiviteleri engellemek için çeşitli güvenlik önlemleri alınır.