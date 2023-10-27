Bu haftanın en çok satan oyunları belli oldu

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:40

SteamDB her hafta en çok satılan oyunlar listesini güncelliyor. Bu hafta en çok satılan oyunlar arasında uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike 2 zirvede yer aldı. Geçen haftalarda Baldur's Gate 3 CS 2'yi geçmişti ancak tekrar eski liderliğe oturdu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OYUNLARIN LİSTESİ

İkinci sırada ise Apex Legends yer alıyor.

Üçüncü sırada bizleri Cities: Skylines II karşılıyor. Dördüncü sırada EA Sports FC 24, onu da sırasıyla Baldur's Gate 3, Call of Duty, Diablo IV, Football Manager 2024, Battlefield 2042 Euro Truck Simulator 2 takip ediyor.