Bu haftanın en çok satan oyunları belli oldu
Steam'de en çok satan oyunlar listesi yenilendi. Bir süredir listede olan oyunlar yerlerini koruyorken bazıları listeden düşüyor. CS:GO eski koltuğuna kavuştu.
SteamDB her hafta en çok satılan oyunlar listesini güncelliyor. Bu hafta en çok satılan oyunlar arasında uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike 2 zirvede yer aldı. Geçen haftalarda Baldur's Gate 3 CS 2'yi geçmişti ancak tekrar eski liderliğe oturdu.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OYUNLARIN LİSTESİ
İkinci sırada ise Apex Legends yer alıyor.
Üçüncü sırada bizleri Cities: Skylines II karşılıyor. Dördüncü sırada EA Sports FC 24, onu da sırasıyla Baldur's Gate 3, Call of Duty, Diablo IV, Football Manager 2024, Battlefield 2042 Euro Truck Simulator 2 takip ediyor.
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