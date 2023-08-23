Türkiye'de en çok satan oyunların listesi güncellendi
Steam'de en çok satan oyunlar listesi bu hafta da güncellendi. Bir süredir listede olan bazı oyunlar yerlerini koruyorken bazıları listeden düşüyor.
SteamDB her hafta en çok satılan oyunlar listesini yeniliyor. Bu hafta en çok satın alınan oyunlar arasında uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Baldur's Gate 3 yer alıyor.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OYUNLAR ÇOK DA DEĞİŞMİYOR
Baldur's Gate 3 bir süredir çok konuşuluyor ve sevilen oyunlar arasında bulunuyor. Üçüncü sırada Forza Horizon 5 onu sırasıyla FIFA 23, EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare II, Starfield, Cyberpunk 2077 takip ediyor.
İlk 10 oyunun yer aldığı listede son ikide ise Apex Legends ve Wayfinder yer alıyor.
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