Türkiye'de en çok satan oyunların listesi güncellendi

Steam'de en çok satan oyunlar listesi bu hafta da güncellendi. Bir süredir listede olan bazı oyunlar yerlerini koruyorken bazıları listeden düşüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:01
Türkiye'de en çok satan oyunların listesi güncellendi
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SteamDB her hafta en çok satılan oyunlar listesini yeniliyor. Bu hafta en çok satın alınan oyunlar arasında uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Baldur's Gate 3 yer alıyor. 

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Baldur's Gate 3 bir süredir çok konuşuluyor ve sevilen oyunlar arasında bulunuyor. Üçüncü sırada Forza Horizon 5 onu sırasıyla FIFA 23, EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare II, Starfield, Cyberpunk 2077 takip ediyor. 

İlk 10 oyunun yer aldığı listede son ikide ise Apex Legends ve Wayfinder yer alıyor.


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