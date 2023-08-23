Türkiye'de en çok satan oyunların listesi güncellendi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:01

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:01

SteamDB her hafta en çok satılan oyunlar listesini yeniliyor. Bu hafta en çok satın alınan oyunlar arasında uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Baldur's Gate 3 yer alıyor.

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Baldur's Gate 3 bir süredir çok konuşuluyor ve sevilen oyunlar arasında bulunuyor. Üçüncü sırada Forza Horizon 5 onu sırasıyla FIFA 23, EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare II, Starfield, Cyberpunk 2077 takip ediyor.

İlk 10 oyunun yer aldığı listede son ikide ise Apex Legends ve Wayfinder yer alıyor.